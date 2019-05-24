Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus Kütüphanesi açıldı

Batman'ın Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığınca, Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus adına yapılan kütüphane törenle açıldı.

4 Ekim 2018 tarihinde Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından planlanan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan operasyonu kapsamında intikal esnasında Mardin Dargeçit ilçesi, Altınoluk köyü bölgesinde düzenlenen el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus adına, Kozluk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan kütüphane açılışına; Kaymakam Osman Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Selim Kasacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, şehidin silah arkadaşları, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kütüphane açılışında bir açıklama yapan Kaymakam Osman Bilici, kütüphane açılışı ile Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un aziz hatırasına sahip çıkıldığını ve ismini kütüphane ile yaşatıldığını belirtti. Bilici; "Öğrencilerimizin kütüphanede Şehit Ömer Yiğit Ulus'un adını gördükçe vatan için fedakarlığın, çalışmanın ve gerektiğinde canını verebilmenin ne demek olduğunu daima yüreklerinde hissedeceklerini, bugünü-yarını dünyayı doğru okuyarak ve doğru yorumlayarak şehidin aziz hatırasına sahip çıkacaklarına inanıyorum" dedi.