Şehit polis Birol Öztekin'in ailesine ziyaret

Batman'da 27 Kasım 2018 tarihinde bir adrese yapılan operasyonda şehit olan Diyarbakırlı polis memuru Birol Öztekin'in ailesine, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şehmus Özcan ile Sason Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Şehit Polis Memuru Birol Öztekin'in eşi Selda Öztekin'i Diyarbakır'daki evinde ziyaret eden dernek başkanları ve üyeleri aileye taziyelerini ileterek şehit polis Birol Öztekin'in isminin yazılı olduğu Bayrak Filmografi, Kur'an-ı Kerim, Batman'ın sembolü olan petrol rafineri plaketi ve Sason balı hediye etti. Şehit Polis Memuru Birol Öztekin'in eşi Selda Öztekin gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.