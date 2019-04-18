Şehit polis çocuğuna sürpriz doğum günü

Yaklaşık 3 yıl önce, terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırıyı önlemek isterken şehit olan Batmanlı polis memuru Yusuf Erin'in oğlu Yusuf Cevher Erin için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve polisler, Yusuf Cevher'in okuluna gitti. Eğitim gördüğü sınıfta arkadaşlarıyla birlikte sürpriz doğum günü etkinliği düzenlenen Yusuf Cevher, daha sonra polisler tarafından alınarak şehir turuna çıkarıldı. Şehir turunun ardından Yusuf Cevher'i eve getiren polisler burada doğum günü pastasını kesti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, Yusuf Erin'in büyük bir kahramanlık örneği ile şehit olduğunu söyledi. Pekacar, "O, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir evlat ve iyi bir polisti. Yeri asla doldurulamayacak bir yiğitti. Oğlu Yusuf Cevher'in doğum günüydü ve böyle bir günde, geçen sene olduğu gibi, bu sene de onu yalnız bırakamazdık. Yusuf Cevher'in kahraman bir babası artık yok, onun yerini de asla dolduramayız ama ağabeyleri ve ablaları olarak son nefesimize kadar onu ve diğer şehit yakınlarını yalnız bırakmayacağız" dedi.