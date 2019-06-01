Şehit Polis Öztekin adına satranç turnuvası düzenlendi

27 Kasım 2018 tarihinde Batman'da düzenlenen bir operasyon sırasında şehit olan polis memuru Birol Öztekin adına satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde düzenlenen satranç turnuvasının final maçı ve dereceye giren öğrencilere ödül takdimi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Mutlu, polisler, öğrenciler ve vakıf yönetiminin katılımı ile yapıldı. Turnuva sonunda, Muharrem Tutumlu birinci, Muaz Kerem ikinci, Muhammed Tümenci üçüncü oldu.

Vakıf yönetimi tarafından birinciye bisiklet, ikinci ve üçüncüye tablet bilgisayar hediye edildi. Birol Öztekin, bölücü terör örgütü mensuplarınca rehin alınan çocuğa zarar gelmesin diye hassas davrandığı çatışmada şehit olarak kendi çocuklarını yetim bırakan bir yiğitti. Bu yüzden bugün burada gerçek bir kahramanı yeniden anmış olduk diyen Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, "Şehitlerimiz adına satranç turnuvaları düzenlerken, bir çocuğun hayatını tehlikeye atmamak için kendi çocuklarını yetim bırakan böyle bir yiğidi unutmamız mümkün değildi. Bizler hala nefes alabiliyorsak, nefesini feda eden Birol abimiz ve onun gibi kahramanlar sayesindedir. Şehadetleriyle, bu topraklar üzerinde yaşayanlara can olan yiğitlerimizi unutmayacak ve isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.