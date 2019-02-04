Şehit yakını ve gazilere plaket

Batman ve Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği tarafından, Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 1992 yılında düzenlenen saldırıda şehit olan vatandaşların yakınları ile gazilere plaket verildi.

Batman Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği Başkanı Şehmuz Özcan ile Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde PKK'lı teröristler tarafından 70 yaşındaki annesi, eşi ve 6 çocuğu hunharca katledilen Ahmet Gök ve teröristlerin aynı köye baskın düzenlemesi sonucunda yaralanan gazi Bahattin Aydar'ı evinde ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Özcan, Doğu ve Güneydoğu'da sözde Kürt halkının haklarını savunmak için dağlarda olduğunu dile getiren canilerin birçok yuvayı dağıtığına şahit olduklarını söyledi. Özcan, "Çok şükür ki devletimizin kararalı mücadelesi sonucunda bitme noktasına geldiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi. Çelik de, teröristlerin en büyük acıyı Kürt halkına yaşattığını söyledi.

Konuşmaların ardından Özcan ve Çelik, ailelere plaket takdim etti.