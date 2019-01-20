İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit yakınları doğaya yem bıraktı

Batman’ın Sason ilçesinde Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Mereto Dağı eteklerindeki köylerde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Mereto Dağı eteklerindeki köylerde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Sason ilçesine bağlı Kayabaşı köyüne araçla getirilen yem, köylülerin yardımıyla Haremi tepe bölgesinde kar nedeniyle yiyecek bulmada sıkıntı çeken kekliklerin uğrak yerlerine serpildi. Doğanın dengesini oluşturan en önemli faktörlerden biride doğadaki hayvanların oluşturduğunu belirten Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle yardımlaşma Ve dayanışma Dernek Başkanı Mutalip Çelik, "Çeşitli yerlerden temin ettiğimiz buğdayı aşırı kar alan Mereto Dağı eteklerindeki köylere araçlarımızla getirdikten sonra köylülerin yardımıyla doğaya taşıyarak yiyecek bulmakta zorlanan keklikler için uğrak alanlarına serptik. fırsat buldukça doğadaki hayvanlara yönelik yemleme çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.