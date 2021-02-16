Şehit yakınları terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı sonrası teröre bir kez daha lanet okudu

Batman'ın Sason ilçesindeki şehit yakınları ve gaziler, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde 13 kişinin şehit edilmesine tepki göstererek, olayı kınadı.

Sason Orta Mahallede bulunan şehit yakınları ve gaziler dernek evinde bir araya gelen gazi ve şehit yakınları, düzenlediği toplantının ardından terörü kınayarak açıklama yaptı. Sason Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı 13 sivil vatandaşın Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde acımasızca katletmesini şiddetle kınadıklarını söyledi. Çelik, "PKK bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Devletimiz her zaman olduğu gibi bunan sonrada her türlü terör ve terör destekçisinden hesap soracaktır. Bugün ellerinde esir bulunan masum insanları şehit eden bir örgütün ne kadar insanlıktan çıktığı ve ne kadar acımasız oluğu tekrar gözler önüne serilmiştir. Bu katil örgüte destek verenler, bir kez daha utanmalıdır. Bütün vatandaşlarımız devletimize destek vermeli ve bu hainleri gördükleri yerde güvenlik güçlerimize ihbar etmelidir. Şehit kardeşlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.