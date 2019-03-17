Şehit yakınları ve gazilerden İHA'ya vefa ödülü

Batman Sason Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği tarafından düzenlenen vefa töreninde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) Gazi ve Şehit Yakınları Vefa Ödülü verildi.

Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Mutalip Çelik, gazi ve şehit yakınları olarak ilkini düzenledikleri vefa ödülünü bütün üyelerin ortak kararıyla İhlas Haber Ajansı'na vermeyi uygun gördüklerini söyledi. Çelik, "İhlas Haber Ajansı, gerek yurt genelinde olsun, gerek ilimizdeki yaptığı bütün haberlerinde ülkemizin ve milletimizin menfaat ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak yapmasından dolayı derneğimizin ilk ödülünü İHA'ya vermeyi uygun gördük. Bizler bu vatanın bölünmez bütünlüğünü savunmak için yakınlarımızı şehit verdik, gazi edildik. Savaşlar ve mücadeleler sadece cephelerde yapılmaz. Askerlerimiz, korucularımız ve diğer güvenlik güçlerimiz silahlı mücadeleyi yürütürken bizler de imkanlarımızla mücadelemizi yürütmeliyiz. Ülkemizin köklü basını olan İhlas Haber Ajansı da yaptığı haberleri ile sürekli üzerine düşeni yapmaktadır. Bizler bu ajansı daima yanımızda gördük ve sürekli desteğini bizlerden esirgemediğine şahit olduk. İhlas Haber Ajansı'na ülkemize, gazilerimize ve şehit yakınlarına verdiği destekten dolayı teşekkür eder, bu vefa ödülünün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Katıldığı bir çatışmada iki gözünü ve bir ayağını kaybeden gazi Servet Çiftçi de ödül töreninde yaptığı konuşmada, İhlas Haber Ajansı'nın daima ülkenin çıkarlarını göz önünde bulundurarak haberler yaptığına dikkat çekti.

Törende Gazi ve Şehit Yakınları Vefa Ödülü, İhlas Haber Ajansı Sason muhabiri Ekrem Aktaş'a takdim edildi.