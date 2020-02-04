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Şehit yakınları, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Batman’ın Sason ilçesinde şehit yakınları tarafından, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınları tarafından, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Sason'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 3 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Batman Şubesi personelleri tarafından, kayalık alan ve yüksek kesimlere yem bırakıldı. Bir metreye varan kar üstünde güçlükle yemleri taşıyan ekipler, 400 kilogram buğdaydan oluşan yemleri belirlenen alanlara bıraktı. Şehit yakınları ve gazilerle yardımlaşma ve dayanışma derneği tarafından talep edilen yemlerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Batman Şubesi personelleri tarafından getirildiğini ve bunları birlikte yüksek kesimlere bıraktıklarını ifade eden Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, yemleri kınalı kekliklerin uğrak alanı olan yüksek ve kayalık kesimlere bıraktıklarını kaydetti.

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