Şehit yakınlarından Emniyet Müdürü Kıraç'a plaket

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Şehmuz Özcan ve üyeleri, kendilerine verilen destekten dolayı Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ı makamında ziyaret ederek plaket taktim etti.

Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ı makamında ziyaret eden grup adına konuşan Batman Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Şehmuz Özcan, “Bulduğu her fırsatta bizlerden desteğini esirgemeyen il emniyet müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bizler şehit yakınları olarak devlet temsilcilerimizden beklentimiz ilgidir, kesinlik maddi beklentimiz yoktur. Beklenen ilgiyi bizlerden esirgemeyen il emniyet müdürümüze bütün şehit yakınları ve gazilerimiz adına bu plaketi takdim ediyoruz. Emniyet müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Aldığı plaketin şehit yakınlarından olmasından dolayı önemli olduğunu ifade eden İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da dernek başkanı Şehmuz Özcan ve ekibine teşekkür etti.