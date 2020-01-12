İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi'ye ziyaret

Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri, Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’yi ziyaret etti.

Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri, Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'yi ziyaret etti.


Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve beraberindeki şehit yakınları ile gaziler, Kaymakam Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çelik, görev yaptığı yerlerde sergilediği örnek davranış ve şehit yakınlarına verdiği desteklerden dolayı Kaymakam Çiftçi'ye teşekkür ederek plaket takdim etti.


Batman'dan ziyaretine gelen şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, şehit yakınlarından aldığı plaketin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.