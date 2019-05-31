Şehit yakınlarından SGK Batman İl Müdürü Ökten'e ay yıldızlı filografi

Batman'ın Sason ilçesinde Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından SGK İl Müdürü Alaattin Ökten'e ay yıldızlı filografi verildi.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, SGK Batman İl Müdürü Alaattin Ökten'i dernek binalarında ağırladı. Çelik, Ökten'e tel ve çivi ile yapılan ay yıldızlı filografi hediye etti.

Burada konuşan Çelik, kendilerine sürekli destek veren Ökten'e teşekkür ettiklerini söyledi. Çelik, "Ökten, biz şehit aileleri ve gazilerle daima dayanışma içerisinde olduğunu göstermiş ve bizlere fazlasıyla his ettirmiştir. Bizlere verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Aldığı hediyenin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Ökten de, şehit alileri ve gazilere sahip çıkmanın her vatandaşın görevi olduğunu belirterek dernek başkanı ve yönetimine teşekkür etti.