Şehit yakınlarından yetimlere yardım

Batman'ın Sason ilesinde geçtiğimiz günlerde yakalandığı kanser hastalığı sonucunda hayatını kaybeden Yılmaz Acar'ın geride kalan 8 çocuğunu Yetimler Günü münasebetiyle evinde ziyaret eden şehit yakınları, yetimlere ayakkabı, elbise ve oyuncak hediye etti.

Sason ilçe merkezine bağlı Zafer Mahallesi'nde ikamet eden Acar ailesini evinde ziyaret eden şehit yakınları, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle yetimlere çeşitli yardımlarda bulunu.

Ziyarette İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından 4 yıl önce Ramazan ayının 15. gününün Dünya Yetimler Günü ilan edildiğini dile getiren Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, İslam dininde yetimleri gözetip yardım etmenin önemine değindi. Çelik, "Etrafımızda bulunan yetimleri fırsat buldukça ziyaret ederek ihtiyaçlarını imkanlar doğrultusunda karşılamalıyız. Yakalandığı hastalık sonucunda hayatını kaybeden Yılmaz Acar'ın geride kalan yetim çocuklarını fırsat buldukça gelip ziyaret etmeye devam edeceğiz” dedi.

Hediyelerini alan çocuklar da kendilerini ziyaret eden şehit yakınlarına teşekkür etti.