Şehitlerin isimleri okul sınıflarına verilecek

Batman'ın Sason ilçesi Karşıyaka kız yatılı bölge ortaokulundaki 6 sınıfa, terörle mücadelenin kahramanları olan şehitlerin isimleri verildi.

Şehit aileleri ve gaziler tarafından hazırlanarak Okul Müdürü İdris Cihan'a gönderilen şehitlerin ismini taşıyan tablolar, Sason kaymakamı Murat Mete'nin katılımıyla Karşıyaka kız yatılı bölge ortaokulundaki 6 sınıfa verildi. Kaymakam Murat Mete, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, ilçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt ve Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik'in katılımıyla 2016'da Adana'da şehit olan polis memuru Yılmaz Bozkurt, 2017'de Elazığ Karakoçan'da şehit olan uzman çavuş Rüstem Çetin, 2019'da Siirt Eruh'ta şehit olan uzman çavuş Yasin Baran, 1986'da Ağrı Doğubayazıt'ta şehit olan Hacı Yıldız, 2015'te Siirt Eruh'ta şehit olan Hakan Aktürk, 2018'de Hakkari Yüksekova'da şehit olan Ali Ertürk'ün isimlerini ve bilgilerinin yer aldığı tablolar okuldaki sınıflara asılarak şehitlerin isimleri verildi.