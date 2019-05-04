Sel Kozluk ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi

Batman'ın Kozluk ilçesinde aşırı yağışlar sele dönüşürken ilçede seferberlik ilan edildi.

Cuma akşamı başlayıp sabahın erken saatlerine kadar aralıksız devam eden şiddetli yağış, Kozluk ilçesinde büyük tahribata neden oldu. Pek çok mahallede yağmur suyunun taşıdığı çamur ve toprak, su giderlerini kapatırken yağmur suyu evlerin bodrum ve zemin katlarına doldu. Elektrik ekipleri şiddetli yağış ve yıldırımlar nedeniyle ilçenin elektrik enerjisinde kesintiye gitti.

Merkeze bağlı Komando ve Tepecik mahalleleri yağıştan en çok etkilenen mahalleler olurken, Yağışlar Tepecik mahallesindeki derenin taşmasına neden oldu. Saat 13.00 sularında köprüde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ayhan Eren, risk altında bulunan evlerin boşaltılmasını istedi. Sabaha kadar tüm belediye ekiplerinin teyakkuzda kalmalarını isteyen Başkan Eren, sabahın ilk saatlerinde selin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Belediye ekiplerinin sabah saatlerine kadar pek çok noktada sıkıntılara müdahale ettiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Ayhan Eren, "Tepecik Mahallesi selden en fazla etkilenen mahalle olurken, belediye parke üretim fabrikasında da büyük tahribat oluştu. İki yükleme aracı da kullanılmaz hale geldi" dedi.

Selin etkili olduğu Tepecik mahallesinde, küçükbaş ve kanatlı hayvanların telef olduğunu bildiren vatandaşlar ise, uzun yıllar böylesi bir yağmura tanık olmadıklarını belirterek çok sayıda evin selden etkilendiğini kaydetti. Selin bıraktığı enkazı, sabahın ilk saatlerinde temizlemeye çalışan belediye ekipleri, sel ile birlikte ana yola taşınan çamur ve toprağı uzun uğraşlar sonunda temizleyebildi. Yerel yönetim ve kaymakamlık, meteoroloji verilerine göre bölgede sağanak yağış ile beraber sel, toprak kayması ve taşkın olaylarının devam edeceği belirtilerek, halkın dikkatli olması hususunda uyarılarda bulundu.