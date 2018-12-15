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Selin kapattığı mahalle yolları ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan yağışların sele dönüşmesiyle kapanan mahalle yolları yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yağışların sele dönüşmesiyle kapanan mahalle yolları yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.


Sason belediyesinden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "İlçemizde üç gündür etkili olan sağanak yağışlar yol çökmelerine ve taşkınlara neden olmuş, bazı mahalle yollarımz oluşan sel nedeniyle kapanmıştır. Belediye personellerimiz seferber edilerek kapanan mahalle yollarımızı tekrar ulaşıma açtık. Çöken duvarların ve yolların yapım çalışmaları tam hızla devam etmektedir. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak adına bütün personellerimizi yapılan çalışmalara dahil ettik. An itibariyle kapalı olan mahalle yolumuz bulunmamaktadır" denildi.

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