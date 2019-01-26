"Sevek Projesi Sason turizmini canlandıracak"

Batman'ın Sason ilçesinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından kabul edilen Sevek Mesire alanı projesinin çalışmaları devam ediyor.

Sason'da Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Dicle Kalkınma Ajansına teklif edilen ve ajans tarafından yapımı uygun görülen Sevek Doğa Turizmi Projesi ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sevek projesinin Sason'da doğa turizmini canlandıracağını söyledi. Kaymakam Özadalı, "İlçemizde yapımı devam eden Sevek mesire alanı projesi, ilçemize turizm açısından önemli getirileri olacaktır. Bu proje tamamlandığında vatandaşlarımız bunaltıcı sıcak havalarda asırlık çınar ağaçları altında ve buz gibi Sevek suyu kenarında serinleyerek keyifli zaman geçirecekler" dedi.