Sevgililer Günü'nde ‘Sevgilim' dediği motosikletine gül aldı

Batmanlı motosiklet tutkunu Salih Durmaz Sevililer Günü'nde 'Sevgilim' dediği motosikletine gül aldı. Motosikletine aşık olduğunu belirten Durmaz, "Ben onu öperek, okşayarak seviyorum. Sizin sevgilinize hitap ettiğiniz cümleleri ben motoruma söylüyorum" dedi.

Batman'da Sevgililer Günü nedeniyle ‘Sevgilim' dediği motosikletini bir çiçekçiye götüren Durmaz, aracının güllerle donatılmasını istedi. İş yeri sahibi, şaşkınlık içerisinde Durmaz'ın isteğini yerine getirdi. Motosikletin her tarafına güller yerleştiren Durmaz, şaşkın bakışlar arasında çiçekçiden ayrıldı. Motor sevdalısı olan Salih Durmaz, 14 Şubat'ta herkesin sevgilisine çiçekler aldığını belirterek, kendisinin de motosikletini şımartmaya geldiğini söyledi. Motosikletini gelin aracına dönüştürdüğünü kaydeden Durmaz, “Ben motosikletime aşığım, çok seviyorum. Sevgilime güller almak istedim ve onu buraya getirdim. Gece uykudan uyanınca motorumu özlüyorum, gidip ona bakıyorum. Motosikletimi hep yanımda istiyorum. Sevgi demek illa ki bir canlıya gül almak değil, cansız da olsa çok sevdiğim bir motosikletim var. İlla sevgilimiz olması gerekmiyor, sevgilim her şeyim motorum. Ben onu öperek, okşayarak seviyorum. Sizin sevgilinize hitap ettiğiniz cümleleri ben motoruma söylüyorum” dedi.