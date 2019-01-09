Seyir halindeki minibüs alev aldı

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Emek Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 D 0235 plakalı şehir içi minibüs alev aldı. Bir anda aracın alev aldığını gören sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri sündürme çalışmasını gerçekleştirdi. Şans eseri minibüste kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale gelen minibüsle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.