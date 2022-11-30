İhlas Haber Ajansı

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Seyir halindeki minibüs trafikte tehlike saçtı

Batman’da kapıları açık şekilde trafiğe çıkan bir minibüs, seyir halindeki iki araca çarptı, yol kenarında bekleyen vatandaşlar son anda kurtuldu.

Batman'da kapıları açık şekilde trafiğe çıkan bir minibüs, seyir halindeki iki araca çarptı, yol kenarında bekleyen vatandaşlar son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Batman Gültepe Mahallesi Petrol City AVM'nin önünde meydana geldi. Sürücüsünün kapıları açık şekilde trafiğe çıktığı minibüs, seyir halindeki iki araca çarptı, maddi hasarın meydana geldiği kazada yol kenarında bekleyen vatandaşlar son anda kurtuldu. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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