Seyyar tiyatro ekibi köy köy dolaşarak çocukların yüzünü güldürüyor

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde çocukların iyi halini desteklemek amacıyla yürütülen 'Haydi Umutla Gülümse' projesi çerçevesinde kurulan seyyar tiyatro ekibi, dağ taş dinlemeden en ücra köylerde eğitim gören çocuklarla buluşarak hem öğretiyor, hem de eğlendirerek yüzlerini güldürüyor. 40 farklı sınıfta 700 öğrenciyle buluşarak öğrencilere öz bakım çantası ve boy cetveli materyalleri dağıtımı yapılarak, çocukların ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve bedensel koruma ile ilgili tiyatro gösterimi yaptıklarını belirten seyyar tiyatro grubunun Saha Koordinatörü Murat Işık, amaçlarının en ücra köylerde eğitim gören öğrencilere ulaşarak, yüzlerini güldürmek olduğunu söyledi. Işık, "İlkokul çağındaki çocukların iyilik halini desteklemek için bedensel koruma modülü çerçevesinde tiyatro ekibimizle beraber köyleri dolaşarak çocuklarla buluşuyoruz. Amacımız çocuklara ağız ve diş sağlığıyla ilgili sağlıklı beslenmeyle bir farkındalık ve bir bilinç oluşturmak. Çocuklarımızın büyüdüklerinde de çocuk yaşta edindikleri alışkanlıkları sürdürmesi için çalışmalar yapıyoruz. En ücra köylerde bulunan okullarımıza giderek orada öğretmenlerimizin desteğiyle çeşitli oyunlar sergiliyoruz. Bizleri okullarında gören öğretmenlerimiz de yalnız olmadıklarını hissederek derslerine daha fazla odaklanabiliyor. Bu çerçevede çocuklara öz bakım çantası ve boya cetveli dağıtarak çocukların bakımlarını daha uzun süreçli bir alışkanlığa dönüştürmesini hedefliyoruz" dedi.

“El ele vererek çocuklarımızın yüzünü güldürüyoruz”

Birçok ücra köyde eğitim gören öğrencileri mutlu ettiklerini belirten Sason Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, 14 köy okulunda 350 öğrenciye ulaştıklarını söyledi. Bozkurt, “Kendine gülümse ekibi çocukların yüzünü güldürerek diş sağlığının önemini anlatıyor. Diş sağlığı eğitimini eğlenceli oyunlarla çocuklara anlatılıyor. Bu çalışmalar bilinçli bir farkındalık oluşturuyor. Özelikle kırsalda bulunan öğretmen ve öğrencilere zeka oyunları materyalleri ve diş sağlığı malzemeleri dağıtılıyor. Bu çalışmalarda Sason'da en ücra köylere ulaşarak bu farkındalığı oluşturuyoruz” diye konuştu.

Seyyar tiyatro grubuna eşlik eden diş hekimi Özlem Bolkan da, öğretmenler ile birlikte mutlu çocuklar ve sağlıklı yetişkinler için iyi olma halini desteklediğini söyledi.