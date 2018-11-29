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SGK'dan gelir testi uyarısı

Batman Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Alaettin Ökten, 30 Kasım 2018’e kadar yapılması gereken gelir testi konusunda uyarılarda bulundu.

Batman Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Alaettin Ökten, 30 Kasım 2018'e kadar yapılması gereken gelir testi konusunda uyarılarda bulundu.


İl Müdürü Ökten, 30 Kasım 2018'e kadar yapılması gereken gelir testi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ökten, “7143 Sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve bu kanun ile herhangi bir sağlık güvencesi olmadığı için Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan vatandaşların 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testi yaptırmaları gerektiği, “Gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı tespit edilen vatandaşlarımızın Genel Sağlık Sigortasına ait geçmiş borçlarının tamamı silinecektir. 7143 Sayılı Kanun ile Nisan 2018 ve öncesi döneme ait Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının faizleri silinerek, anaparanın 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilme imkanı getirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızın geçmiş döneme ait Genel Sağlık Sigortası prim borcunun olup olmadığına bakılmaksızın 31 Aralık 2018'e kadar sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri sağlanmıştır. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın hak kaybına uğramamaları için, 30 Kasım 2018'e kadar ikametlerinin bulunduğu İl ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir” dedi.

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