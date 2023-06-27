Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Batman'da vatandaşlar mesire alanlarına akın etti

Batman'da 40 dereceyi aşan sıcaklıktan bunalan vatandaşlar serinlemek için mesire alanlarına akın edince, Sason'daki tarihi Sevek mesire alanı doldu taştı.

Hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Batman'da, vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için çareyi serin yerlere gitmekte buluyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen ve batı illerinden Batman'a gelen vatandaşların yanı sıra ilçede kalan kişiler de mesire yerlerine akın ediyor. Özellikle su kaynaklarının bulunduğu yerler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Sason Sevek mesire alanına gelen vatandaşlardan Besne Aydemir, ilk defa geldiği bölgeye hayran kaldığını belirterek, artan sıcaklara rağmen mesire alanının çok serin olduğunu söyledi. Aydemir, “Ben daha önce tekelde çalışıyordum. 20 yıldır emekliyim. Batman merkez çok sıcak olduğu için buradaki mesire alanına geldik. Ben buraya ilk defa geliyorum. Buraya hayran kaldım. Burası hem serin hem de dinlenmek için çok ideal bir yer. Herkesi burayı gelip görmeye davet ediyorum” dedi.

Sason'daki tarihi Sevek mesire alanına gelen vatandaşlar, gün boyu aileleri ile birlikte piknik yaparak dönüşte de doğal çeşmeden su doldurarak evlerine götürüyor.