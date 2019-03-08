İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sigaranın zararları futsal maçıyla kanıtlandı

Batman’ın Sason ilçesinde Yeşilay Haftası ekinlikleri kapsamında sigaranın zararlarına dikkat çekmek için sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında futsal maçı düzenlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde Yeşilay Haftası ekinlikleri kapsamında sigaranın zararlarına dikkat çekmek için sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında futsal maçı düzenlendi. Maçı sigara içmeyenler 26-1 kazandı.


Sason kapalı spor salonunda sigaranın zararlarına dikkat çekmek için düzenlenen futsal maçında, sigara kullanmayanların 26 golüne karşı sigara kullananlar sadece 1 golle cevap verebildi. Sigara kullananların çok kısa sürede nefessiz kaldığı maçta, sigara kullanmayanların maç süresince yorulmadığı gözlendi. Maçı izleyenlerin arasında bulunan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, maçın ardında yaptığı konuşmada, "Futsal maçında da olduğu gibi hayatta da nefessiz kalmamak için sigaraya hayır demeliyiz. Bu maçta da gördüğümüz gibi sigaranın zararları bir kez daha kanıtlanmış oldu" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.