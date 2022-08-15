İhlas Haber Ajansı

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Sırtındaki şekil kadın figürünü andıran böcek çiftçiyi şaşırttı

Batman’da bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunun içinden çıkan sırtında kadın figürü bulunan benekli kalkan böceğini görünce şaşkına döndü.

Batman'da bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunun içinden çıkan sırtında kadın figürü bulunan benekli kalkan böceğini görünce şaşkına döndü.


Batman merkezde bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunu eve götürerek yemek için kesince içinden bir böcek çıktı. Böceği inceleyince sırtında kadın figürünü andıran bir şekil gören çiftçi şaşkına döndü. Çiftçi, yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrendi.

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