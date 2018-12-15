Sobadan çıkan yangın hasara yol açtı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Turnalı köyü, Taşburun mezarsında iki katlı taş evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre Türnalı köyü Taşburun mezarsında İrfan Andık'a ait olduğu belirlenen iki katlı taş evin ambarına komşunun odun sobasının bacasından kıvılcımların sıçramasıyla ambarda bulunan kuru ot ve samanın tutuşması sonucunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ambarın üst katında bulunan eve sıçradı. Evin tamamına yayılan yangın, köye çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında ambarda bulunan 5 ton buğday ve yaklaşık 10 ton kuru ot ile saman tamamen yandı, evde de hasar oluştu.