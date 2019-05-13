Soğanın kilogramı 9 liradan 1 liraya düştü

Batman'ın Sason ilçesinde, yerel seçimler öncesi kilogramı 9 liradan satılan kuru soğan, seçimlerin ardından 1 liraya satılmaya başlandı.

Yerel seçimler öncesinde fiyatı ile gündemden düşmeyen soğanın ateşi söndü. 9 liraya kadar çıkan kuru soğanın kilogramı 1 liradan alıcı buluyor.

Soğanın bilinçli olarak stoklanması ve fiyatların artırılmasının direk olarak zararı vatandaşa yansıdığını belirten vatandaşlardan Cuma Aktaş, "Bilinçli olarak stoklanarak satışa sunulmayan soğan ve patates fiyatları seçim öncesi her geçen gün artırılırken, seçimin bitmesiyle beraber hızlı bir şekilde düşmesi bir rastlantı değildir. Yapılan bu eylem doğrudan ülkenin ekonomisine darbe vurmak amacı taşımaktadır. Ülkemizin ekonomisine darbe vurmak isteyen kendini bilmez vatan hainlerinin bilmesi gereken bir şey var, bu gemide sizlerde varsınız, bu gemi su alırsa sizlerde boğulursunuz. Bir soğan üzerinden politika yürütenler vatandaşın tokadını yemeye mahkumdur. Bizler bu günlere kolay gelmedik. Bizleri Patates, soğan ile dize getirmeyi düşünenlerin zararı onların ödediğini şimdi daha iyi görüyoruz” dedi.

Pazarda soğanlarla birlikte domates ve diğer sebze ürünlerinde de fiyatların düşmesi vatandaşı rahatlattı.