Soson'da 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği

Batman'ın Sason ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği gerçekleştirildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı'nca 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştirildi.

Sason ilçe merkezi Yunus Emre İlkokulu önündeki caddede çizilen yaya geçidi alanında proje hakkında sürücüleri ve vatandaşları bilgilendiren İlçe Emniyet Amir Vekili Mikail Karkacı, Karayolları Trafik Kanu'nunun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, öncelikli geçiş hakkının yaya geçidine tanındığını ve zorunlu hale getirildiğini belirtti. Karkacı, "Yapılan düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi. Bu uygulama ile trafik kazalarındaki ölümlerde önemli bir oranda düşüş yaşanması umulmaktadır" dedi.