STK temsilcilerinden Rektör Durmuş'a ziyaret

Dr. Aydın Durmuş'u makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında konuklarını kabul eden Prof. Dr. Durmuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Durmuş, kendisini ziyaret eden Elçi, Kılıç, Keskin ve Baran'a teşekkür ederek ay yıldızlı rozet takdim etti.

Rektör Durmuş ile STK temsilcileri bir süre toplantı gerçekleştirdi.