Sular altında kalacak olan tarihi caminin etrafı beton bloklarla çevrildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Baraj suyu havzasında kalacak olan eserlerin koruma altına alınması çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda sular altında kalacak olan 13. yüzyıl eserlerinden Koç Camii'nin etrafı beton bloklarla çevrildi.

Tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan Hasankeyf'te 13. yüzyıla ait olduğu belirtilen Koç Camii, taşınamaz eserler arasında olduğu için beton bloklarla kaplanarak koruma altına alınıyor. Koruma çalışmalarıyla ilgili konuşan Hasankeyfli vatandaşlardan Eyüp Ağalday, şu an üstü demirlerle çevrili olan Koç Camii'nin geçmişinin çok eskilere dayandığını söyledi. Ağalday, "Tarihi tam olarak belli değil, ama söylentilere göre 12. ve 13. yüzyıla dayanıyor. Hasankeyf'in en büyük camilerinden bir tanesidir. Taşınamaz eserler arasında olduğu için şuanda etrafı beton bloklarla çevrildi. Üstü ince kum olan mille doldurulup beton ile kaplanacak zarar görmemesi için. Söylentilere göre barajın ömrü 50 yıl olduğu için baraj suları şeklini aldıktan sonra tekrardan turizme kazandırılacak. Yan tarafında da Sultan Süleyman Han Camii var. Minare ve çeşmesi vardı yanında. Minare ve çeşme taşınabilir eser olduğu için onlar Yeni Hasankeyf müze alanına taşındı. Şu an o da aynı şekilde üstü betonla çevrilerek kapatılacak sudan zarar görmesin diye. Hiçbir zarar görmeden 50 yıl sonra gün yüzüne çıkarılacak” dedi.