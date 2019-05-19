Takla atan araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldular

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobilde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 12.00 sularında Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gercüş'ten Batman istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Budak yönetimindeki 59 PE 436 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Budak (19) ve Yusuf Barlak (19) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.