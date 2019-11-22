İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tamamlanmayan yola tepki

Batman-Kozluk karayolunda devam eden asfaltlama çalışmalarının bitmemesine vatandaşlar tepki gösterdi.


Kozluk ilçesine bağlı Devecik köyü sakinleri, uzun süredir yapımına devam edilen yoldaki çalışmalarda sona gelinmediğini belirterek, yolun bir an önce bitirilmesini istedi. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan çalışma nedeni ile kaza yaşandığını ve bu nedenle bir kişinin öldüğünü savunan vatandaşlar, yolda gerekli önlemlerin de kendileri tarafından alındığını kaydetti. Bölge halkı, yolun bir an önce tamamlanarak faaliyete girmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.