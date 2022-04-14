İhlas Haber Ajansı

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Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan şahıs hayatını kaybetti

Batman Hasankeyf kavşağında bir nakliyat şirketine ait fuel oil tankı, kaynak yapıldığı sırada gaz sıkışması sonucu patladı.

Patlamada ağır yaralanan İbrahim Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay, dün Batman Hasankeyf kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir nakliyat şirketine ait olduğu belirlenen fuel oil tankını, İbrahim Bozkurt isimli vatandaşın kaynak yaptığı sırada gaz sıkışması sonucu patladı. Patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Bozkurt, tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsisi yapılan Bozkurt, Batman Asri Mezarlığına defnedildi.

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