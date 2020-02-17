İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi Hasankeyf'te ölüme terk edilen hayvanlar kurtarıldı

Ilısu Baraj Gölü suları altında kalan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesinin boşaltılmasının ardından ölüme terk edilen sokak hayvanları, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ilısu Baraj Gölü suları altında kalan Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesinin boşaltılmasının ardından ölüme terk edilen sokak hayvanları, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Ağustos ayı itibarıyla su tutulmaya başlayan Ilısu Barajında su seviyesi 78 metreyi ulaştı. Baraj gölünde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesi de sular altında kalmaya başladı. Hasankeyfliler, eski yerleşim yerinden yeni evlerine taşınırken tarihi ilçede bulunan sokak hayvanları ise ölüme terk edildi. Eski Hasankeyf'te unutulan sokak havyalarının yardımına AFAD ekipleri yetişti. Botlarla eski yerleşim yerine ulaşan AFAD ekipleri, burada mahsur kalan hayvanları tek tek toplayarak suyun diğer tarafına getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.