İhlas Haber Ajansı

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Tarihi ilçede kanlı cinayet

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bir kişi önce husumetli olduğu kişinin annesini öldürdü, ardından intihar ederek hayatına son verdi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir kişi önce husumetli olduğu kişinin annesini öldürdü, ardından intihar ederek hayatına son verdi.



Edinilen bilgiye göre olay, Hasankeyf ilçesi Aksu köyünde meydana geldi. 26 yaşındaki Eyüp Yel arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu İzzet Tunç'un evine gitti. Husumetlisi İzzet Tunç'u evde bulamayan Eyüp Yel, annesi 77 yaşındaki Emine Tunç'u öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetler, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, jandarma köyde güvenlik önlemi aldı. Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

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