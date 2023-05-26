Tarihin gölgesinde “Türk Mutfağı” etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamındaki gastronomi etkinlikleri, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tarihin gölgesinde gerçekleştirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük müzesi olan Hasankeyf Müzesi açık alanında gerçekleştirilen etkinlik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Folklor grubunun gösterisi ile renkli görüntülerle başladı. Bölgeye özgü tandırlarda pişirilen ve tescil başvuruları yapılan “Savare Rağısti” (Etli bulgur), şam börek, sumak şerbeti, etli bamya yemekleri davetlilere ikram edildi. Etkinliğe Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, il ve ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Kaymakam Öztürk, gastronominin turizm açısından önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesi ile ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Hasankeyf'te etkinliğin düzenlemesinin ilçe turizmi açısından önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "21-27 Mayıs Türk Mutfağı etkinliğimizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Türk Mutfağı özelde de Mezopotamya mutfağının hem tadımını hem de tanıtımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu etkinliğin Hasankeyf'te oluşu bizleri ayrıca sevindirmiş, mutlu etmiştir. Dünyada Türk mutfağımız özellikle son yıllarda büyük bir atılım içerisinde hatta ilk onda yedinci sıradayız. Bu kadar geniş bir kültür, tat, lezzet dünya mutfağına da yön veriyor ama istediğimiz seviyede değiliz hala. Özellikle Yunanistan ikinci sırada dersem üzülürsünüz. Belki çok fazla ürün tescil ediyoruz son beş yılda 500'den fazla ürün tescili var ama global bazda sadece 5 ürünümüzü tescil edebilmişiz. Ürün çeşitliliği ve tanıtımındaki eksiklikler bizim çok daha yukarılara gitmemize engel oluşturmuş vaziyette. İnanıyoruz ki bizler Türk mutfağımız, Mezopotamya mutfağımızda çok daha farklı noktalara gelecektir. Yemek kültürünü ön plana alamazsak turizmde başarılı olmamız mümkün değil" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tandırlarda pişirilen yemekler davetlilere ikram edildi.