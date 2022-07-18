Teknolojik araçlar omurilik eğriliği yapabilir

Batman Belediyesi'nin 2021 yılı Eylül ayında hizmete sunduğu Fiziksel Aktivite Danışmanlığı birimine her geçen gün müracaatlar artıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ek binasında hizmete sunulan Fiziksel Aktivite Danışmanlığı birimi sosyal güvencesi olsun olmasın tüm hastalara ücretsiz bir şekilde randevulu olarak hizmet veriyor.

Öncelikli olarak engelli ve CP'li çocuklar, felçli, MS ve Parkinson hastalarının yanı sıra ortopedik rahatsızlıkları olan hastalar için açılan birime gelen hastaların büyük çoğunluğunda bel, boyun ve sırt ağrıları şikayetleri mevcut.

Vatandaşlar özellikle; halk arasında tenisçi dirseği olarak bilinen Lateral Epikondilit rahatsızlığı, özellikle babet ayakkabıların oluşturduğu topuk dikeni, bilinçsiz olarak oturulan koltuk ve sandalyelerden kaynaklı duruş bozuklukları, masa başında çalışanların bel ağrıları ile günümüz çocuklarının teknoloji ile haşir neşir olduğu tablet, telefon ve bilgisayar kullanımından doğan omuz ve eklem ağrı için müracaat ediyor.