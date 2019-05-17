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Tekstil fabrikalarına Ramazan ayarı

Batman’ın Kozluk ilçesinde üretim yapan tekstil fabrikaları, işçilerin Ramazan ayında oruç tutabilmeleri için çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde üretim yapan tekstil fabrikaları, işçilerin Ramazan ayında oruç tutabilmeleri için çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.


Kozluk merkez ve Bekirhan beldesinde yaklaşık 750 kişinin çalıştığı 5 tekstil fabrikasında işçilerin Ramazan'ı daha rahat geçirmelerini sağlamak ve üretimin aksamasını önlemek amacıyla gece vardiyasına geçildi. Giyim ürünlerinin üretildiği fabrikaya iftar saatinden sonra gelen işçiler, sabah saatine kadar çalışıyor. Ramazan ayı nedeniyle 08.00–18.00 yerine 21.30-06.00 saatlerinde mesai yaptıklarını belirten iş yeri sahipleri, "Giyim üzerine üretim yapıyoruz. İlçedeki 5 tekstil fabrikasında 750 işçi çalışıyor. Çalışanlar arasında Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren çalışan sayısı fazla olunca çalışma saatlerimizde değişikliğe gitme ihtiyacı hissettik. Çalışanlarımız gündüz oruç tuttukları gibi sıcak saatlerde de çalışmamış oluyor. Akşam serinliğinde işe gelen çalışanlar sabahın ilk saatlerine kadar çalışıyor. Servislerle evden alınan tekstil çalışanları sahura kadar çalışıyor. Sahur yemeği yendikten sonra sabahın ilk saatlerine kadar çalışmaya devam eden çalışanlarımız daha sonra dinlenmek üzere servislerimizle evlerine bırakılıyor. Bu uygulamayı her sene ramazan ayında tekrarlıyoruz" dedi.

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