Terörden arınan ilçede gençler ata sporu okçuluğu öğreniyor

Yıllarca terörle anılan yerlerden biri olan Batman'ın Sason ilçesindeki gençler, huzur ortamının gelmesi ile kendilerini geliştirerek ata sporu olan okçuluğu öğrenmeye başladı.

İlçeye huzurun gelmesiyle değişik spor faaliyetleri arayışına giren gençler, ata sporu olan okçuluğu öğrenerek, Yatılı Bölge Ortaokulu yönetimi tarafından düzenlenen ‘gençler ata sporu ile buluşuyor' programında hünerlerini sergiledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, yöresel kıyafetler giyen öğrenciler tarafından folklor ve ok atma gösterileri sergilendi.

Bölgede ata sporunu yaygınlaştırarak, gençleri internet ortamından uzaklaştırmayı hedeflediklerini belirten Sason Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Veysi Bozkurt, "Ata sporlarımızın temel amaçlarından biri günümüzde teknoloji ile iç içe olan, internete bağımlı olan öğrencilerimizi masa başından kaldırarak bu tür sportif faaliyetlere kendi atalarının, ecdatlarının kültürü olan ata sporunu onlara tanıtmaktır. Biz bu sporu okulumuzda başlattık. İnşallah hem ilçemizde hem ilimizde hem de Güneydoğu'ya yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Sason Yatılı Bölge Ortaokulu olarak bölgede daha önce yapılmamış ata sporlarımızdan olan okçuluğu bölgemizde ilk defa başlattık. Daha önce malzemelerin temininde sponsorlar bulduk. İki aylık bir eğitim deneyiminden sonra öğrencilerimize okçuluğu öğrettik. Bu gün folklor ekibimiz ile birlikte yöresel ata kıyafetlerle öğrencilerimiz ata sporun uygulamasını yaptı. Buradaki asıl amacımız öğrencilerimizin farklı spor dallarını öğrenmelerini sağlamak, ata sporu öğrenmelerini ve öğrencileri farklı aktivitelerle keyifli zaman geçirmelerini sağlamaktır" dedi.

Atalarının kendi yaşlarındayken yaptıkları sporu öğrendiklerini belirten gençlerden Mert Kaplan, “Biz burada atalarımızın bizim yaşlarda yaptıkları ata sporu olan okçuluğu öğrendik. Bu okçuluk bizleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacaktır. İnternet ortamından uzaklaştıracaktır. Atalarımızın yaptığı bu sporları geleceğe de aktarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Öğrendikleri spor sayesinde internet ortamından uzaklaşmayı hedeflediklerini belirten öğrencilerden Umut Çetinbaş da, “Biz bu sporu yaparak internet ortamından uzaklaşmayı hedefledik. Arkadaşlarımız ile birlikte öğretmenlerimizin desteğiyle okçuluk takımımızı kurduk. Akranlarımız da okçuluğu öğrensin diye, akranlarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için bu sporunu yaptık. Birçok arkadaşımız ok atmak yerine, futbol oynamak, bisiklet sürme yerine tablet ve televizyonu tercih etmekte, biz onlar gibi vakit geçirmektense ata sporu yapmayı tercih ediyoruz. Ata sporlarını daha fazla araştırarak beğendiklerimizi sergilemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Çok sayda öğretmen, öğrenci ve vatandaşın izlediği gösterilerin sonunda izleyicilere de ok attırıldı.