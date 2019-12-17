Teröristler vatandaşın geçtiği yola patlayıcı tuzaklamış

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Gölap Tepe bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, vatandaşlar tarafından kullanılan patika yoluna tuzaklanmış 10 kilogramlık amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı olay yerinde imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sason'nun Gölap Tepe bölgesinde terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik icra edilen operasyonda vatandaşlar tarafından kullanılan patika yoluna tuzaklanmış 10 kilogramlık amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı tespit edildi. Tespit edilen el yapımı patlayıcı madde düzeneği uzmanlarca olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü öğrenildi.