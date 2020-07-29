Teröristlerin 27 yıl önce şehit ettiği Başaran, vurulduğu yerde anıldı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyü Yıldızkaya mezraasında 27 yıl önce terör örgütü PKK'nın köy baskınında şehit ettiği Esat Başaran, şehit yakınları tarafından vurulduğu yerde anıldı.

Terör örgütü PKK mensupları, 1993'te düzenlenen baskında kendilerine direnen vatandaşların üzerine rastgele ateş açıp Esat Başaran'ı şehit etmiş, 3 kişiyi de yaralamıştı. Baskında köylülere ait 300 küçükbaş, 30 büyükbaş hayvan da açılan ateş sonucunda telef olmuştu.

Yıldızkaya mezraasında Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından anma programı düzenlendi. Burada konuşan dernek başkanı Mutalip Çelik, PKK terör örgütünün bölgedeki katliamlarını hiçbir zaman unutturmayacaklarını ve yaptıkları katliamları, destek verenlerin yüzüne vurmaya devam edeceklerini söyledi. Çelik, bölgede yaşanan bunca katliama rağmen halen katil örgütü destekleyenlerin olmasının şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

Törende şehitler için dualar edilerek katılımcılara yemek ikram edildi.

Programın sonunda Çelik ve beraberindekiler tarafından Esat Başaran'n ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.