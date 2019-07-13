İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Terörle mücadelede başarı gösteren askerlere belge verildi

Batman’ın Sason ilçesinde terörle mücadelede başarı gösteren ve ilçeden tayin olan askeri personellere başarı belgesi verildi.

Batman'ın Sason ilçesinde terörle mücadelede başarı gösteren ve ilçeden tayin olan askeri personellere başarı belgesi verildi.


Sason 7. Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlenen törende askerlerle bir araya gelen Kaymakam Abdullah Özadalı, yürütülen çalışmalarda gösterdikleri örnek davranış, gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı jandarma personeline teşekkür ederek, başarı belgesi verdi. 7. Jandarma Tabur Komutanlığı yemekhanesinde düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Özadalı, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya ve çok sayıda askeri personel katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.