TMO ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden besicilere indirimli arpa satışı başladı

İndirimli arpa satışından yararlanmak isteyen besicilerin birliğe veya Toprak Mahsulleri Ofisine başvurması gerektiğini belirten Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Nimetullah Durmaz, damızlık gıda fiyatlarındaki artışla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla besici ve yetiştiricilere uygun fiyatlarla arpa satışı yapıldığını söyledi. Durmaz "Hayvan sahiplerinin arpa ihtiyacı TMO tarafından indirimli olarak dağıtılacaktır. Kasım ve Aralık ayı için büyükbaş hayvan başına aylık 120 kilogram olmak üzere 2 aylık 240 kilogram arpa almak isteyen birlik üyeleri ve birlik üyesi olmayan besiciler, birliğimiz üzerinden de başvuru yapabilecektir. Piyasada arpa fiyatlarının 7 TL civarında olmasına rağmen başvuru yapan üreticilere 5 lira 25 kuruş üzerinden satış yapılacaktır. Başvurular 30 Ekim gününe kadar devam edecektir. Üreticilerin mağdur olmaması için hafta sonları da birlik açık alacak ve hizmet vermeye devam edecektir” dedi.