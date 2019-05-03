Topladıkları bitkileri satarak aylık 6 bin lira kazanıyorlar

Batman'ın Sason ilesine bağlı köylerde yaşayan aileler, ilkbaharda bölgelerinde doğal olarak yetişen değişik bitkileri toplayıp satarak ayda 6 bin liraya kadar gelir elde ediyor.

Sason'a bağlı Zoveser Dağı etkilerinde yaşayan vatandaşlardan Enver Eme, kopardıkları pancar bitkisini katırlarla köylere taşıdıklarını oradan da ilçeye getirip sattıklarını söyledi. Dağlarda doğal ortamda yetişen pancar bitkisini topladıktan sonra başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlere de gönderdiklerini ifade eden Enver Eme, "Zoveser dağından köylere kadar topladığımız pancarları köye kadar katırlarla taşıyoruz. Dağda yol olmadığı için köye kadar katırlarla taşıyoruz. Yol olmadığı için katırlarla günde bir yük getirebiliyoruz. Topladığımız pancarları İstanbul'a da gönderiyoruz, dolayısıyla günlük İstanbul'a 2 ton gönderiyoruz, burada da bir ton satıyoruz. Şu anda 4 kişilik bir aile topladıkları pancarları satarak aylık 6 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor. Yetkililerden dağlara yol yapmasını istiyoruz, yol yapılırsa, ulaşım kolay olacağından daha fazla gelir elde edebiliriz" dedi.