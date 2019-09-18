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Trafikte droneli denetim

Batman Emniyet Müdürlüğü, emniyet kemeri takmayan sürücüleri belirlemek amacıyla drone ile yaptığı denetimlerle tespit ediyor.


Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücülerin önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kentte ihlalleri en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, Mahatma Gandhi Bulvarı üzerinde drone havalandırarak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma kural ihlali yapan araç sürücülerini tespit ederek, haklarında işlem yaptı.

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