Trafolara yönelik hırsızlık olayları Batman'da vatandaşı mağdur ediyor

Batman'da son günlerde trafolara yönelik hırsızlık olaylarının artması vatandaşların mağdur olmasına yol açıyor.

Kentte son haftalarda artan hırsızlık olaylarının sonuncusu Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Dicle Elektrik'e ait bina tipi trafoya giren hırsızlar bakır kabloları çalarak 350 abonenin 5 saat elektriksiz kalmasına neden oldu. Dün akşam saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi Kine Em Parkı içinde bulunan bina tipi trafo kabininde voltajlarda oynama olduğu yönünde sisteme uyarı geldi. Uyarı üzerine olay yerine giden arıza ekipleri hırsızlık olayı yaşandığını tespit etti. Trafo ile dağıtım panolarının arasındaki bakır kabloların kesildiğini belirleyen ekipler durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı incelemenin ardından arıza giderilerek mahalleye yaklaşık 5 saat sonra enerji verilebildi.

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili emniyet birimlerinin başlattığı soruşturma sürerken, Dicle Elektrik yetkilileri, Batman'da son 2 ayda Gültepe, Belde, Çamlıtepe, GAP ve Fatih mahallelerinde 10 ayrı trafoda hırsızlık olayı yaşandığını kaydetti.