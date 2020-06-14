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Tüfekle oynarken vurularak öldü

Batman’ın Kozluk ilçesinde tüfekle oynayan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde tüfekle oynayan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Kozluk'a bağlı Karpuzlu köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre koyun otlatan 16 yaşındaki Mehmet Emin Epyıldız, yanında bulunan av tüfeğini kurcaladığı sırada, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Talihsiz gencin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Batman Bölge Devlet Hastanesine götürülen cenaze, otopsi işlemlerinden sonra Karpuzlu köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.


Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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