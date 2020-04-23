TÜGŞAV Ramazan ayında dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak

'İftar ve sahur şehidimizden, Fatiha sizden' diyerek, Ramazan ayı boyunca dar gelirli ailelerin evlerine şehitlerin isimleri ile sofralar kuracaklarını kaydeden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, paylaşma ve yardımlaşma duygularının en üst seviyede olduğu Ramazan ayı boyunca şehitlerin isimleriyle dar gelirli ailelerin evlerinde iftar ve sahur sofraları kuracaklarını söyledi. Pekacar, "Dar gelirli ailelerin Ramazan ayı ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılarken, aynı zamanda iftar ve sahur sofralarında şehitlerimizi anarak, toplumda şehitlik kavramına ilişkin bir farkındalık meydana getirmek istiyoruz. Bu anlamlı kampanya ile Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ruhunu yaşatmak, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi unutturmamak ve ruhları için bir Fatiha okutmak istiyoruz" dedi.