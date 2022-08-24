İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tüp bomba gibi patladı, marangoz dükkanı küle döndü

Batman’ın Kozluk ilçesinde marangoz dükkanında alev alan tüp bomba gibi patladı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde marangoz dükkanında alev alan tüp bomba gibi patladı. Yaralananın olmadığı olayda dükkan kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesinde emekli öğretmen Ali Osman Biçer'e ait marangoz dükkanında bilinmeyen bir nedenden dolayı tüp alev aldı. Alev alan tüp kısa süre sonra bomba gibi patladı. Patlamadan sonra alev topuna dönen marangoz dükkanı kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yangında yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.