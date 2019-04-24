Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı anma günü düzenlendi

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen anma gününe, vakıf üyeleri, şehit ve gazi yakınları ile askerler katıldı. Okunan şiir ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma töreni, yemek ve dua ile sona erdi. Babam, yiğitliği ve cesareti ile bu toprakları bize vatan kılan on binlerce şehitlerimizden biridir diyerek bir konuşma yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar "Burada şehit çocukları var ve en iyi onlar bilirler ki, babanız şehit olduğunda artık sırtınızda ağır bir yük vardır ve bir daha çocuk gibi düşünemez, çocuk gibi yaşayamazsınız. Biz ölümden korkmayan, ölümün üzerine giden ve ölümüyle ölümsüzlüğe ereceklerini bilen yiğitlerin çocuklarıyız. O yiğitler ki, her biri toprağa tohum diye saçıldı, gökyüzüne yıldız diye konuldu. İşte o yiğitler, bu vatanın asli mimarlarıdır. Çünkü onlar sayesinde, bu topraklar bize hala vatan, bu vatan üzerinde dalgalanan bir bayrak ve okunan bir ezan var. Allah onlardan razı olsun. Babamı ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.